Autovelox di Pontenuovo, multe annullate: chi ha pagato ora chiede il rimborso

Pistoia, 1 marzo 2025 – La polizia municipale ha annullato in autotutela dei verbali difatte con l’deladducendo come motivazione la mancata omologazione dell’apparecchiatura. Tale annullamento è stato fatto autonomamente dalla polizia municipale per dei ricorsi al giudice di pace. Preso atto dell’annullamento, il giudice di pace non ha potuto che accogliere i ricorsi, dichiarando estinto il contenzioso. Il Gruppo di Coordinamento dei multati nato a Montalea questo punto “che siano annullati tutti i verbali di chi ha fatto ricorso per la stessa ragione, cioè per l’assenza dell’omologazione dell’”. In una comunicazione della polizia municipale di Pistoia al giudice di pace si motiva l’annullamento della multa affermando che “il verbale è stato emesso in un periodo precedente alle recenti sentenze con le quali la Corte di Cassazione ha affermato la necessità che glisiano omologati ai fini della valida rilevazione della velocità”.