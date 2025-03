Austria presentata a Vienna la nuova Fiat Grande Panda

Leggi su Ildenaro.it

Si è svolta giovedì scorso 27 febbraio presso l’Hotel DoubleTree/Hilton Schönbrunn a, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia inGiovanni Pugliese e dei vertici di Stellantis in, la presentazione del nuovo modello. Durante la serata sono stati presentati anche il modello Abarth600 e la500e Armani, che vanno ad accrescere l’offerta di veicoli del gruppo Stellantis. Come ha ricordato l’Ambasciatore Pugliese, “rappresenta uno dei simboli del made in Italy più immediatamente riconoscibili anche all’estero, e uno dei marchi più iconici di quel “vivere all’italiana” che è sinonimo di elevata qualità della vita e che riscuote enorme successo in tutto il mondo. Dal design ricercato e al contempo pratiche, compatte e maneggevoli, le automobilihanno offerto a generazioni di guidatori in Italia e nel mondo una soluzione di mobilità intelligente e di classe attraverso utilitarie capaci di offrire prestazioni elevate e piacevolezza di guida in dimensioni più contenute, a vantaggio di una versatilità che conosce ben pochi concorrenti”.