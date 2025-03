Oasport.it - Austria e Francia vincono l’oro nelle combinate a squadre dei Mondiali Juniores

Oltre ai titoli in superG, aidi sci alpino in corso di svolgimento a Tarvisio sono state assegnate le medaglie anche per le due. Al femminile oro per2 con la coppia composta da Viktoria Buergler e Natalie Falch, mentre al maschile il successo è andato a1 con Thomas Chaix e Jonas Skabar.Nella gara femminile dunque vittoria per2 che ha preceduto di soli tre centesimi Svezia 2 (Liza Backlund e Moa Landstroem) e di 10 centesimi le connazionali di4 (Emilia Herzgsell ed Elene Riederer).Una classifica corta e che ha visto presenti anche quattro coppie azzurre. Ottava Italia 3 (Ludovica Righi e Ambra Pomare) a 37 centesimi, dodicesima Italia 2 (Sara Thaler e Tatum Bieler) a 66 centesimi, nonostante il terzo posto in superG di Thaler.