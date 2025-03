Lanazione.it - Attacco informatico al sito del Comune. Portale di nuovo operativo e in sicurezza

Ilinternet deldi Siena è tornato completamentedopo l’avvenuto nelle prime ore della mattinata di giovedì. Le verifiche effettuate dai tecnici evidenziano come non sia stata manomessa alcuna funzionalità e che non sia stata prelevata alcuna informazione personale di qualsiasi natura. L’è stato intercettato alle 7.21 di giovedì, in seguito all’allarme per traffico anomalo ricevuto dai sistemi di gestione del: è stato rilevato un altissimo numero di connessioni simultanee sul server che ospita il. Queste connessioni non erano solo provenienti dai Paesi dell’Est come spesso accade, ma anche da nazioni europee come Belgio e Svezia e altre nazioni come Stati Uniti e Messico. Per evitare eventuali tentativi di manomissione delle funzionalità e dei contenuti del, alle 8 ilè stato preventivamente messo offline.