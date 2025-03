Attacchi hacker in Italia non si ferma la campagna dei filorussi di NoName05716 Dal Quirinale alle pubbliche amministrazioni

Ilfattoquotidiano.it - Attacchi hacker in Italia, non si ferma la campagna dei filorussi di NoName057(16). Dal Quirinale alle pubbliche amministrazioni

Siamo ormai a due settimane consecutive dida parte deglirussi, con obiettivi che vanno dai portali del, del Csm e della sezione romana di Fratelli d’. E fino, tanto che nella giornata di ieri non erano raggiungibili i siti del Csm e dei Comuni di Pescara, Doues (Aosta) e Bionaz (Aosta). L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è intervenuta per avvisare e supportare i target nel ripristino delle funzionalità dopo gli, che portano la firma del gruppo filorusso “NoName057(16)“. Unaavviata il 17 febbraio dopo le dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 5 febbraio sulle responsabilità della Russia nel conflitto ucraino, con l’aggressione paragonata a quelle del Terzo Reich che portarono al terzo conflitto mondiale.