Attacchi hacker in Italia, i filorussi ora colpiscono siti di enti locali e trasporti

del gruppo NoName057(16) tornano a colpire in, questa volta attaccandodi aziende, istituzioni ed. L’operazione rientra nella loro campagna per “punire l’con missili DDoS aiweb”, come dichiarato dal collettivo sul proprio canale Telegram.Iistituzionali colpitiCome confermato dagli stessisui loro profili social, l’offensiva ha preso di mira, tra gli altri, i portali web delle Regioni Emilia-Romagna, Valle d’Aosta, Veneto, Piemonte, Toscana, Liguria e Lazio, oltre aidei Comuni di Roma, Milano, Taranto, Varese, Bergamo e Portoferraio.GliDDoS di oggi seguono quelli eseguiti nei giorni scorsi, quando sono stati mandati offline diversi portali istituzionali, come il sito del comune di Bionaz in Valle d’Aosta, quello della città e del comune di Pescara e, soprattutto, il portale del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), organo di autogoverno della magistratura.