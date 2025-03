Oasport.it - ATP Santiago 2025: tre argentini su quattro in semifinale. Cerundolo rimonta Etcheverry

Leggi su Oasport.it

Conclusi i quarti di finale all’ATP 250 di, in Cile: di fatto la capitale cilena si trasforma in un territorio argentino, almeno sulla terra rossa del torneo che in qualche modo cerca di tenere duro vista la contemporanea presenza di Dubai e Acapulco. Un dato curioso c’è: isemifinalisti sono tutti alla secondadel loro.Nella parte alta, la lotta di maggior rilievo la vivono Franciscoe Tomas Martinnella sfida tutta argentina di alto livello. La testa di serie numero 1 riesce ad avere la meglio dopo quasi tre ore, in cui, nonostante il lottato 4-6 6-3 7-5, non rischia quasi mai davvero di perdere, anche nei game più lottati del terzo set. Dopo aver perso il filo del discorso nel finale del primo,parte subito sul 3-0 nel secondo (che chiude 6-3) e, nelle fasi conclusive, arriva il break del 6-5 che lo mette in sicurezza.