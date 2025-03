Oasport.it - ATP Dubai, Stefanos Tsitsipas batte Auger-Aliassime e sfata il tabù: il greco tornerà in top-10

La fine di un incubo e unto. Ce l’ha fatta, ilha conquistato il titolo nella finale dell’ATP500 di(Emirati Arabi Uniti),ndo col punteggio di 6-3 6-3 il canadese Felix(n.21 ATP) in 1 ora e 29 minuti di gioco. Un match gestito in maniera autorevole dall’ellenico, che alla dodicesima finale in un 500 è riuscito finalmente a prevalere. Tra l’altro, era la terza volta che si era spinto all’atto conclusivo in questo evento. Nelle prime due circostanze era stato piegato da Roger Federer e da Novak Djokovic. Un risultato che gli permette di tornare a vincere a distanza di quasi un anno, ricordando il sigillo nel torneo di Montecarlo, e di essere da lunedì prossimo in top-10 (n.9 del mondo).Nel primo set èil primo a dover fronteggiare due palle break e con estremo pragmatismo, aiutandosi col servizio, si salva.