Atp Dubai 2025 | trionfo di Tsitsipas Auger-Aliassime ko in finale

Stefanostrionfa nel torneo Atp 500 di. Sul cemento degli Emirati Arabi Uniti il greco ha superato inFelixcon un doppio 6-3 in un’ora e 28 minuti di incontro, che gli vale il titolo numero 12 della sua carriera, il primo a livello di Atp 500 dopo ben undici finali perse. Il classe ’98 di Atene torna ad alzare al cielo un trofeo a quasi un anno dall’ultima volta, quando nell’aprile 2024 vinse il Masters 1000 di Monte Carlo. Il canadese invece non riesce a completare il suo tris di titoli in questi primi due mesi di, dopo le vittorie già ottenute a gennaio ad Adelaide e a febbraio a Montpellier; per il classe 2000 è l’undicesima sconfitta in una, a fronte di sette titoli vinti.sorride a, che grazie a questa vittoria tornerà da lunedì tra i primi 10 del ranking: i punti guadagnati con il titolo gli permettono infatti di superare in un colpo solo Tommy Paul e Alex de Minaur, e di issarsi in nona posizione.