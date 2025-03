Lanazione.it - Atletico Maremma contro Montelupo

Leggi su Lanazione.it

Anticipo di campionato nel girone B di Promozione. Oggi alle 15, al Castellani disi disputerà la gara di anticipo della venticinquesima giornata fra i padroni di casa dele l’, secondo in classifica. Per i ragazzi allenati da Fabio Lorenzini si tratta di una trasferta molto difficile, su un campo ostico: ma per tenere vivo il sogno del primo posto servirà andare oltre l’ostacolo e battere. I rossoverdi quindi, secondi con quattro punti in meno della capolista Belvedere, cercheranno di ottenere una vittoria che gli permetterà di rimanere nella scia della prima della classe. Il Belvedere, invece, giocherà domani al La Trave di Firenzeil C. S. Lebowski quarto in classifica. Una sfida molto ostica e pericolosa per la squadra di Nicola Giallini, apparsa un poco meno brillante del solito nelle ultime partite disputate.