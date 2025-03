Oasport.it - Atletica, Sara Fantini supera i 70 metri sotto la pioggia e vince gli Assoluti. Gioie per Saccomano e Olivieri

ha illuminato la prima giornata dei Campionati Italiani invernali di lanci, imponendosi sulla pedana piovosa dello Stadio Guidobaldi di Rieti. La Campionessa d’Europa di lancio del martello hato i sempre significativi 70nonostante le difficili condizioni meteo, spedendo l’attrezzo a 70.81già in occasione del primo tentativo. L’emiliana ha poi commesso tre nulli, seguiti da un 69.74 e da un nullo conclusivo, palesando una buona condizione di forma in vista della Coppa Europa di specialità che si disputerà nel weekend del 15-16 marzo a Nicosia (Cipro).La carabiniera, che ha nel mirino i Mondiali di Tokyo dopo essersi distinta nelle ultime due rassegne iridate (quarta in Oregon e sesta a Budapest), ha preceduto Rachele Mori (67.92, per lei il titolo under 23) e Alessia Beneduce (59.