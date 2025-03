Sport.quotidiano.net - Atletica, i Master. E’ subito record. Marche, 15 medaglie

E’ad Ancona nei Campionati italianiindoor e invernali di lanci. Per le, la manifestazione si apre con 15: otto d’oro, un argento e sei bronzi. Doppietta nei lanci per Giuseppe Miccoli (SM85, Atl. Fano Techfem) e Francoggiani (SM90, Collection Atl. Sambenedettese), vincitori nel martello con maniglia corta e nel martello, ma conquistano il titolo anche Mario Fiori (Atl. Osimo) nei 3000 di marcia SM75, Livio Bugiardini (Sef Macerata) sui 400 SM75, Giuliano Costantini (SM75, Atl. Fossombrone) e Renzo Capecchi (M70, Atl. Osimo) nel lungo. Nella giornata inaugurale arrivano cinque migliori prestazioni nazionali di categoria e tra i nuovi primati c’è quello dei 1500 metri con il siciliano Giovanni Finielli (Running Modica) che al PalaCasali in 5:27.