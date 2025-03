Oasport.it - Atletica, Furlani e Fabbri agli Europei con il mondiale stagionale. Altri sei azzurri da “podio”

Leggi su Oasport.it

La stagione al coperto si avvia verso i due grandi appuntamenti dopo due intensi mesi invernali di gare in sala: gliIndoor (6-9 marzo ad Apeldoorn, Paesi Bassi) e i Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanchino, Cina). Gli italiani si sono ben distinti nelle ultime settimane e diversisi sono resi protagonisti di interessanti prestazioni, ma scopriamo come sono piazzati nelle graduatorie mondiali.Mattiaha firmato la world lead nel salto in lungo con il perentorio volo da 8.37 metri firmata a Torun: primo posto di forza in classifica davanti al giamaicano Tajay Gayle (8.34) e all’australiano Liam Adcock (8.33), che però si sono già esibiti all’aperto tra Kingston e Perth. Primato anche per Leonardonel getto del peso con la spallata da 21.95 metri a Lievin, davanti al neozelandese Jacko Gill (21.