Spettacolo.periodicodaily.com - Atelier Musicale, l’omaggio a Franco Cerri del quartetto di Alessandro Usai e Alberto Gurrisi

Nel penultimo concerto della XXX edizione dell’, sabato 8 marzo, alla Camera del Lavoro di Milano, lo omaggerà un gruppo che assume sia le vesti del classico organ trio sia quelle di, in cui i due leader,, sono stati prima studenti e poi partner dinell’ultimo periododella sua lunghissima vicenda artistica.Una notte di jazz italiano, Concerto tributo a, conMilano si prepara a omaggiare una delle figure più influenti del jazz italiano,(1926-2021), in occasione del penultimo concerto della XXX edizione dell’che si terrà sabato 8 marzo alla Camera del Lavoro di Milano., riconosciuto come il caposcuola della chitarra jazzistica moderna in Italia, ha lasciato un’impronta indelebile nel panoramanazionale, estendendo la sua fama oltre i confini del jazz grazie a programmi televisivi innovativi e collaborazioni con artisti di spicco.