Atalanta-Venezia Luca Bizzarri Silvio Orlando pizzoccheri e dischi | il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la partita di calcio frasabato al Gewiss Stadium, lo spettacolo “Non hanno un amico” conalla ChorusLife Arena, “Ciarlatani” conal Teatro Donizetti, la sagra deie degli sciatt al Piazzale degli Alpini, il mercato dei vinili domenica al Daste e il concerto dell’organista Stefano Rattini domenica alla chiesa dell’Adorazione.Da annotare, inoltre la Lezione di Storia al Teatro Donizetti, “Incontri europei con la musica” sabato alla Sala Piatti, Carnevale, “Il Cervellone” domenica sera all’Edoné e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 1 e domenica 2 marzo.BERGAMOSABATO 1 MARZO– Lezioni di Storia al Donizetti: Loris Zanatta illustra Fidel Castro– Bergamo festeggia il Carnevale: musei, teatri, cinema e parchi si mettono la maschera– “Incontri Europei con la Musica”: il programma dell’edizione 2025– “Non hanno un amico”, alla ChorusLife Arena in scena– Serie A: al Gewiss Stadium si gioca– Al San Giorgio in scena “Buon comple(d)anno”– “Ciarlatani”, al Donizetti in scena– Al Piazzale degli Alpini due-end con la sagra deie degli sciattDOMENICA 2 MARZO– “La centrale dei”, al Daste mercato dei vinili– Brunch della domenica all’Edoné– Bergamo festeggia il Carnevale: musei, teatri, cinema e parchi si mettono la maschera– Alla Biblioteca Mai la prima puntata del videopodcast di Molte Fedi– L’organista Stefano Rattini omaggia “Le donne della Bibbia”– Allo Spazio Caverna in scena “Farfalle.