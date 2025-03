Tvplay.it - Atalanta-Venezia, la Dea non brilla e Di Francesco porta a casa un punto preziosissimo

L’si ferma ancora: contro ilarriva un pareggio a reti inviolate, che per Gasperini e i suoi sa proprio di occasione persa.Niente da fare per l’, che sembrava avere una partita relativamente semplice davanti a sé. La Dea continua il rendimento altalenante delle ultime partite, fermandosi sullo 0-0 contro ildi Di. I lagunari restano penultimi in classifica, ma giocano una partita più che buona e resistono al miglior attacco della Serie A, trovandosi ora virtualmente a -5 dalla zona salvezza. Ma per Gasperini e i suoi ragazzi questa è un’occasione sprecata., la Dea none Diun. (LaPresse) TvPlay.itCon Napoli e Inter che si affrontano proprio questa sera, l’aveva la possibilità di recuperare terreno in classifica su almeno una delle due.