Atalanta-Venezia 0-0, pari a reti bianche: Gasperini si ferma

La 27° giornata di Serie A inizia ad entrare sempre di più nel suo vivo. Il sabato calcistico italiano con il primo dei suoi 3 anticipi, che ci ha regalato una vera e propria sorpresa per le aspettative della vigilia. Alle 15:00 si sono affrontate, in quel del Gewiss Stadium. Una gara estremamente delicata, per quanto concerne la lotta Scudetto e quella per non retrocedere. L’incontro si è concluso con il risultato di 0-0 che, di fatto, accontenta solo la squadra ospite.Primo tempo più complicato del previsto per la Dea, che scheggia si due legni ma al tempo stesso rischia di subire lo 0-1 in ripartenza. Nella ripresa il copione non cambia, con i bergamaschi che tentano il tutto per tutto per sbloccare il risultato ma trovano di fronte a loro la solida difesa dei Leoni Alati, abili a fare da schermo a Radu.