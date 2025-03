Lapresse.it - Atalanta-Venezia 0-0, la Dea spreca la chance per agganciare la vetta

Leggi su Lapresse.it

Occasioneta. Nel giorno della sfida scudetto tra Napoli e Inter l’non approfitta dello scontro diretto tra le due prime della classe di Serie A permomentaneamente i milanesi in testa alla classifica. La Dea pareggia contro ilpenultimo in classifica. Uno 0-0 non senza rimpianti per gli orobici, a lungo padroni del campo ma ‘colpevoli’ di averto diverse occasioni nell’arco dei novanta minuti contro uncomunque mai arrendevole e sempre pronto a colpire una Dea sbilanciata e apparsa stanca nel finale di partita. Il pareggio del Gewiss Stadium frena almeno per il momento le ambizioni tricolore dei ragazzi di Gasperini, attesi nelle prossime due giornate dalle sfide verità contro Juventus e Inter che chiariranno l’obiettivo reale degli orobici in quest’ultimo scorcio di campionato.