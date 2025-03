Juventusnews24.com - Atalanta Venezia 0-0: Gasperini stecca prima di Napoli-Inter, sorride anche la Juventus

di RedazioneNews240-0: i bergamaschi pareggiano in casa contro la penultima in classifica. Può approfittarnela JuveSi è appena concluso il primo anticipo del sabato di Serie A, quello delle 15:00 che faceva da antipasto allo scontro Scudetto. L'dicontro ildi Di Francesco al Gewiss Stadium.I bergamaschi non vanno oltre lo 0-0 e non approfittano dello scontro diretto del Maradona, portandosi così a -2 dall'e a -1 daldi Conte. La, impegnata lunedì sera contro il Verona, è ora a -6 con una partita in meno e con Juve-nel prossimo turno.