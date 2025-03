Bergamonews.it - Atalanta, giornata chiave per la corsa Scudetto: obiettivo tre punti col Venezia, aspettando Inter-Napoli

Bergamo. 22 dicembre 2024. Sono passati addirittura più di due mesi e qualche giorno dall’ultima volta in cui l’ha vinto una partita di campionato davanti al proprio pubblico. Sembra una vita fa, effettivamente, perché di cose ne son successe nel mezzo: Natale, capodanno, la Supercoppa, lo scettro di capolista ceduto, Barcellona, l’eliminazione dalla Coppa Italia, il ko in Champions, gli infortuni di Kossounou, Scamacca e Scalvini, il caso Lookman, le parole di Gasperini. Non si può dire che non siano stati mesi intensi.In trasferta sono arrivate vittorie roboanti, come le due cinquine consecutive in faccia a Empoli e Verona, la rimonta di Como. Davanti al proprio pubblico però la Dea si è inspiegabilmente inceppata contro il Cagliari, ha perso l’occasione di battere il Torino, ha pareggiato contro la Juve e perso contro il