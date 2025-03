Ilgiorno.it - Asst Melegnano-Martesana:: "Attenti al piede diabetico"

Specialisti a confronto, obiettivo tracciare linee comuni di diagnosi e trattamento: a Melzo una giornata di lavoro e dibattito sul ““, temibile quanto diffusa complicanza del diabete, "e patologia subdola – spiega l’– ma in aumento". L’appuntamento è per il 13 marzo, tutta la giornata, al teatro Trivulzio. Titolo del workshop fra luminari “, nuove sfide e terapie“. Il programma di studio vede partner l’e un’azienda specializzata in medicina rigenerativa. Il patrocinio è del Comune di Melzo. L’incontro è diretto in particolare a medici di famiglia, specialisti ambulatoriali e ospedalieri, farmacisti, psicologi e operatori socio sanitari. Ad aprire la giornata di lavoro sarà il direttore della chirurgia generale di Melzo Edoardo Baldini.