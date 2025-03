Sport.quotidiano.net - Assalto al potere. Atalanta, sogni di gloria. Ma crescono i rumors sul futuro di Gasperini

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’vuole scalare un gradino del podio. La Dea, terza a 54 punti, riceve al Gewiss nell’anticipo delle 15 il Venezia, penultimo in classifica con 17. Un successo contro i lagunari permetterebbe ai bergamaschi, nel pomeriggio completato dallo scontro diretto tra Napoli e Inter, di ritrovarsi a ridosso della vetta e al secondo posto in caso di pareggio al Maradona. Per i nerazzurri il mantra, come al solito, è pensare solo alla propria partita, contro un Venezia in crisi di risultati. Quattro punti da Natale per i lagunari, con appena cinque gol segnati. Nelle ultime tre gare nessun gol realizzato. Attenzione però alla squadra di Di Francesco - oggi falcidiata dalle assenze mancando il portiere titolare Stankovic, oltre a Zampano, Crnigoj, Sagrado e Svoboda - reduce comunque dallo 0-0 casalingo contro la Lazio.