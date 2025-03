Ilgiorno.it - Assalta negozi con pistola e casco, rapinatore seriale incastrato dalle telecamere: arrestato

Locate Triulzi (Milano), 1 marzo 2025 –vaarmato di, col volto coperto da unda motociclista. Nella mattinata del 26 febbraio i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Lodi, nei confronti di un 47enne italiano, disoccupato e con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile di tre rapine avvenute tra agosto e settembre 2024 in altrettanti esercizi commerciali di Opera e Locate Triulzi. La mattina dell’8 agosto, l’uomo, che indossava unintegrale da motociclista per rendersi irriconoscibile, si era impossessato del denaro contenuto nei registratori di cassa dei supermercati “Despar” e “Carrefour” di Locate di Triulzi, minacciando con unai dipendenti dei due