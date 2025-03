Asl Roma 3, una giornata di screening gratuiti in nefrologia

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 1 marzo 2025- Circa il 9,1% della popolazione soffre di patologie renali e quando la malattia, generalmente asintomatica, viene scoperta è in uno stadio già avanzato che necessita di cure. Nel 2040 la MRC (Malattia Renale Cronica) è attesa al 5^ posto nel ranking di cause di morte.Per sensibilizzare i cittadini del territorio sulla crescente incidenza di queste patologie e per favorire la diagnosi precoce, la ASL3 in occasione dellaMondiale del Rene ha deciso di partecipare anche quest’anno a “Porte Aperte in– Come stanno i tuoi reni?, iniziativa promossa dalla FIR (Fondazione Italiana del Rene) che si svolge giovedì 13 marzo, dalle ore 9 alle ore 17 all’Ospedale G.B. Grassi di Ostia. L’accesso è libero, senza appuntamento e senza impegnativa.“All’interno del nostro Centro die Dialisi al Grassi, personale medico qualificato condurrà nel corso dell’interaattività digratuita, invitando i soggetti positivi a successivi controlli nefrologici.