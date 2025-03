Asiago ritrovato il bimbo di 5 anni scomparso mentre sciava col padre | era finito fuori pista

Leggi su Open.online

Un bambino di 5che stava sciando con ilsulle piste dell’altopiano di(Vicenza) èper alcune ore. È stato il genitore a lanciare l’allarme attorno alle 16 dopo essersi accorto che il figlio non lo stava più seguendo. Il fatto è avvenuto nella zona del Verenetta, che si trova proprio alla partenza del comprensorio sciistico Verena 2000 ad Enego (Vicenza). Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco con l’ausilio anche di un elicottero e di alcune squadre di volontari unità cinofile e droni. Le ricerche hanno dato fortunatamente buon esito: il piccolo, come riporta il Corriere del Veneto, è statoattorno alle 18,40dalla, nella discesa che porta al lago di Roana. Indossava ancora gli sci, ed è statoin salute, per il sollievo e la commozione dei suoi cari.