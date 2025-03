Lapresse.it - Asiago, bambino di cinque anni scompare da piste sci: ritrovato

Ore di apprensione, nel pomeriggio di sabato, nel comune di Roana sull’Altopiano di, dove undiè scomparso dalleda sci della Verenetta, nel comprensorio sciistico Verena 2000. Ilstava sciando con il padre. A dare l’allarme intorno alle 16 proprio l’uomo, che si sarebbe fermato un attimo a bordo pista, senza poi ritrovare il figlio. Immediate le ricerche dei vigili del fuoco anche con l’elicottero Drago partito da Venezia che ha sorvolato la zona fino al calare del buio, portando dopo qualche ora al ritrovamento del piccolo.è in buone condizioniIl, che ora è in buone condizioni, è originario di Castelfranco Veneto (Treviso) ed è stato individuato dai soccorritori fuori pista, nei pressi di un crinale che scende verso il laghetto di Roana.