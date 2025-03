Dilei.it - Ascolti tv del 28 febbraio, Anna Valle in competizione con Antonella Clerici

Sono due gli appuntamenti televisivi imperdibili del venerdì sera, The Voice Senior su Rai 1 e Le onde del passato su Canale 5. Dunque, due grandissime artiste,, si contendono glitv della prima serata.Su Rai 1 The Voice Senior è diventata ormai una trasmissione cult, grazie ae ai suoi giudici, Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, oltre ai talenti che si esibiscono sul palco.Canale 5 ha risposto con una nuova puntata de Le onde del passato cone Giorgio Marchesi. Nell’ultimo episodio andato in onda, Michela, la moglie di Bonnard che ha fatto perdere le sue tracce da anni, sembra avere avuto un ruolo centrale nelle vicende che ruotano attorno allo yacht Slang. Ciò mette a dura prova i sentimenti che leganoa Luca: ma la verità è ancora più drammatica di quanto Luca possa immaginare.