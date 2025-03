Ilrestodelcarlino.it - Artigianato, imprese in calo. Ma cresce il settore costruzioni

L’si conferma centrale e rilevante nei territori di riferimento della Camera di commercio della Romagna. Nel 2024, in provincia di Forlì-Cesena, il saldo traartigiane iscritte e cancellate è risultato moderatamente negativo. In crescita leattive nei settori, servizi alla persona, servizi allee commercio. In flessione, invece, il comparto manifatturiero, i trasporti, le attività di alloggio e ristorazione e le attività professionali, scientifiche e tecniche. Queste le principali risultanze sulla dinamica delleartigiane nel 2024 derivanti dai dati Infocamere-Movelaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna. In provincia di Forlì-Cesena, si sono verificate 775 iscrizioni e 782 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio), per un saldo moderatamente negativo di -7 unità (nel 2023 il saldo fu pari a +11); il tasso di variazione annuale delleartigiane registrate risulta pertanto sostanzialmente nullo (-0,06%), analogamente a quello regionale (+0,04%) e nazionale (-0,09%).