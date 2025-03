Iltempo.it - ARSIAL presenta il progetto "Le vie del Giubileo"

Rieti, 1 mar. (askanews) - Nella suggestiva cornice dell'Auditorium di Santa Scolastica a Rieti, si e tenuta la conferenza stampa organizzata dall'Assessorato all'Agricololtura della Regione Lazio in collaborazione con, dal titolo: "Le vie del: un cammino di fede e spiritualità tra luoghi, sapori e tradizioni". L'evento, molto partecipato, ha visto la presenza di numerosi sindaci e amministratori del territorio sabino. A fare gli onori di casa, il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e monsignor Paolo Gilardi, Vicario Generale, in rapnza del vescovo S.E.R. Mons. Ernesto Mandara, Vescovo di Sabina-Poggio Mirteto. Importante il messaggio del Vescovo di Rieti, S.E.R. Mons. Vito Piccinonna, impossibilitato a partecipare per impegni pastorali ma che ci ha tenuto sottolineare l'importanza di un momento di confronto ed approfondimento.