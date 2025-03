Ilrestodelcarlino.it - Arresto cardiaco in libreria. Grave geometra di 59 anni

Unascolano di 59si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette dopo uncardiocircolatorio avvenuto nella serata di giovedi. Il fatto è avvenuto in una notadel centro di Ancona in corso Garibaldi dove l’uomo si era recato per fare degli acquisti proprio a ridosso dell’orario di chiusura. Ad allertare il 112 numero unico dell’emergenza territoriale ci hanno pensato alcune persone che al momento dei fatti si trovavano all’interno del negozio oltre al pertsonale della stessa. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona assieme al personale dell’automedica. Sanitari che hanno utilizzato il defibrillatore oltre ad una massiccia terapia farmacologica. Stabilizzato il quadro clinico l’uomo è stato trasportato con un codice di massima urgenza al pronto soccorso di Torrette dove ha avuto immediato accesso in sala emergenza.