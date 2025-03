Metropolitanmagazine.it - Armando Scoppeliti e Stefania Serra, chi sono i genitori di Noemi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

di, nome d’arte di Veronica. Il padre, come rivelato da lei stessa, ha origini calabresi. “È nato ed è cresciuto a Monfalcone fino all’età di 11 anni, quando si è poi trasferito a Roma con i miei nonni che erano calabresi”, ha confessato al termine di un concerto. È proprio nella Capitale che l’uomo ha incontrato la moglie, di cui invece si sa molto meno.in passato faceva il chitarrista per una piccola band. All’inizio è stato anche il manager della figlia., invece, è una pittrice, ma a livello amatoriale ha sempre coltivato la passione per il canto. La sua primogenita ha avuto certamente più fortuna in questo campo, dato che ormai è una cantautrice affermata. Fin da piccola i suoile hanno permesso di studiare musica, mettendole a disposizione un pianoforte e una chitarra.