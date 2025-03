Iltempo.it - Ariya NISMO, elettrica dall'animo sportivo

La Nissan, in fatto di offerte e soluzioni tecnologiche, ha tanto da dire e noi, prima di addentrarci nell'argomento del giorno, l', vogliamo parlare del sistema e-4ORCE 4WD. Un elettrico, come molti sanno, offre una coppia immediatamente disponibile, quindi è più pronto e a parità di potenza con un termico, cammina il doppio, soprattutto su spunto. Ecco che sorge la necessità di ottimizzare assetto e tenuta. Questo sistema di trazione integrale è un po' come “Il cacio sui maccheroni”, è gestito da due motori elettrici, uno per ogni asse e la distribuzione della coppia motrice (avanti o dietro) è affiancata dal “Torque Vectoring” (regola accelerazione e trazione, agendo anche sui freni delle singole ruote). Tutto il sistema è in grado di reagire alle esigenze del momento, in un decimillesimo (1/10.