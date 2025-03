Metropolitanmagazine.it - Arianna Scopelliti, chi è la sorella di Noemi: “Era la mia manager ma ho dovuto cambiare”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

e lasi somigliano molto, hanno lo steso sguardo e se non fosse per il colore iconico della cantante, che ha scelto di tingersi di rosso fin dai suoi 18 anni, anche il biondo dei capelli sarebbe stato identico. La vita privata diè ben tutelata da un’attenta privacy social. Non a caso i profili Instagram e Facebook non sono pubblici ma qualche foto e recente stories della cantante hanno svelato qualcosa di più mostrando lain tutto il suo splendore. Oltre ad essere inseparabilicura gli interessi discografici dicomee non è tutto. In un lontano videoclip realizzato nel 2006 per Dimmi come passi le notti, brano cantato da Pier Cortese c’è una sequenza di immagini che vedono come protagonisti volti dello spettacolo tra cui anche le sorelle