Ilfattoquotidiano.it - Argentina: Milei ripristina le parole ‘ritardato’, ‘imbecille’, ‘idiota’ per definire le persone con disabilità. Le reazioni: ‘Vergogna inaccettabile’

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ritardati mentali”, “idioti”, “imbecilli”. D’ora in poi inper legge si potrannocosì leconintellettiva. È quanto è stato approvato dal governo argentino del presidente Javier. In un decreto di metà gennaio – ritenuto “oltraggioso” e “vergognoso” dalle associazioni locali e non solo – vengono cancellate le indicazioni in materia della Convenzione Onu sui diritti delleconha così riabilitato l’uso di termini ritenuti altamente offensivi in riferimento alleconintellettive. L’ex economista ultraliberista ha fatto approvare una legge che riforma l’Agenzia nazionale per lando, tra le varie cose, anche il “ritardo mentale” tra le patologie riconosciute.Un altro attacco contro lecon– Gli attacchi alleconinarrivano dopo le gravissimepronunciate circa un mese fa da Donald Trump che ha criticato le vigenti politiche di Diversità, equità e inclusione (Dei) accusando, senza presentare prove per dimostrarlo, il personale conaddetto al controllo dei voli civili dell’incidente avvenuto il 29 gennaio sui cieli di Washington.