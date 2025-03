Lortica.it - Arezzo, vittoria sofferta ma preziosa contro il Sestri Levante

Leggi su Lortica.it

E quando eravamo lì, memori delle ultime due vittorie amaranto, invocavamo la nebbia se usciva Ravasio, che supera Guadagno deviando di testa l’angolo battuto da Tavernelli.Se ne deduce che non è stata una gara facile per l’: Bucchi ripresenta la stessa formazione che ha battuto il Rimini. Guccione, davanti alla difesa, inizia a smistare palloni in ogni direzione con buoni risultati, grazie a passaggi sempre precisi e ficcanti. Chi soffre un po’ è Tavernelli, ma anche Pattarello, che sulla corsia opposta non riesce ad affondare più di tanto, sempre raddoppiato dai difensori avversari.Longo mette in campo unmolto compatto, che copre bene ogni zona del campo. La squadra ligure chiude ogni spiraglio all’, che ha pochi spazi per rendersi pericoloso. Le occasioni per sbloccare il risultato, però, non mancano.