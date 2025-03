Sport.quotidiano.net - Arezzo, il Comunale chiama la vittoria. Bucchi: "Voglio una grande prestazione». Con Mawuli il centrocampo è blindato

A Rimini l’ha ritrovato i tre punti che mancavano da oltre un mese. Ora, però, vuole tornare a vincere anche al, dove gli amaranto non centrano l’intera posta dal 4-2 inflitto alla Pianese lo scorso 15 dicembre. Serve continuità di risultati, infatti, per provare a migliorare l’attuale settimo posto. A partire dalla sfida odierna contro il Sestri Levante, che apre una serie di giornate contro compagini invischiate nella seconda metà della classifica. "Il calendario non è favorevole né sfavorevole, dipende tutto dal nostro atteggiamento in campo", avverte il tecnico, che non si fida dei liguri: "Non meritano la classifica che hanno, hanno un’identità chiara e hanno messo in difficoltà chiunque". I numeri, però, non mentono: solo 22 gol segnati, appena tre vittorie in stagione e tre punti che mancano da oltre due mesi.