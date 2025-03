Ilfattoquotidiano.it - Architetta tra Svizzera e Uk: “Volevo essere presa sul serio. Il dottorato è come un lavoro e ho benefit che i privati non hanno”

Quando ha lasciato l’Italia, Michela Bonomo aveva 19 anni e il sogno di diventare un’. Voleva costruire case e la sua l’ha progettata fuori dall’Italia. È partita dopo avere studiato un anno al Politecnico di Milano, la città in cui è cresciuta. “Non mi trovavo male, ma le aule erano molto affollate nonostante le selezioni all’ingresso – racconta a ilfattoquotidiano.it -, ero affascinata dalle università straniere e amavo l’inglese, così ho comprato un biglietto di sola andata”. Da allora sono trascorsi 16 anni, vissuti tra il Regno Unito e la, dove ora Bonomo, 35 anni, frequenta l’ultimo anno di. “Non c’è un unico motivo per cui ho lasciato l’Italia – spiega -, mi sono decisa per insofferenza, desiderio di indipendenza, e voglia disuldonna sulnel mio settore, ancora dominato da uomini”.