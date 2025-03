Sport.quotidiano.net - Aquile domani a Torino coi Giaguari. Dopo Varese, c’è voglia di riscatto

LeFerrara sono pronte a partire per, dove domenica affronteranno inella loro seconda gara della IFL 2025.l’esordio combattuto contro gli Skorpions, terminato con una sconfitta di misura, il team estense è determinato a dimostrare di poter competere nel massimo campionato nazionale. Difesa rinforzata con l’innesto di Percy King. Sul fronte difensivo, lepotranno contare sul debutto del polivalente giocatore statunitense Percy King. King, atleta con esperienza sia in difesa che in attacco, si inserisce in un reparto che ha già mostrato solidità nella prima partita di campionato. La sua versatilità sarà fondamentale per limitare l’attacco torinese, che può contare su giocatori di grande talento. La difesa ferrarese, che ha già ben figurato contro, sarà chiamata ad alzare ulteriormente il livello per fermare le offensive avversarie e supportare un attacco che si presenterà con alcune novità.