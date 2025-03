Modenatoday.it - Approvato il bilancio Comunale 2025. "Chiediamo ai modenesi un sacrificio contenuto"

Leggi su Modenatoday.it

Via libera del Consigliodi Modena aldi previsione-2027,dai gruppi di maggioranza (Pd, Avs, Pri-Azione-Sl, M5s, Spazio democratico), con il voto contrario delle opposizioni: Fratelli d’Italia, Lega Modena, Forza Italia, Modena in Ascolto e Modena per Modena. Si.