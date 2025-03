Approfondimento astrologico del mese di Marzo | la stagione dei Pesci

Leggi su .com

Life&People.it È arrivato ildi, ladei! Buon compleanno a te che sei un sognatore cosmico, un mistico dell’invisibile e un romantico poeta dell’anima. Governato da Nettuno, pianeta delle illusioni e della connessione con il divino, e da Giove, che amplia orizzonti e favorisce la fiducia nell’ignoto, l’archetipo deirappresenta la quintessenza della sensibilità, della creatività e della trascendenza. Come il susseguirsi di onde che si disperdono nella vastità dell’oceano, il tuo spirito non conosce confini: il tempo, lo spazio e le categorie rigide sono solo illusioni di una realtà più elevata che tu percepisci con naturalezza. Come gli altri segni zodiacali appartenenti all’elemento Acqua (Cancro e Scorpione), la tua energia è emotiva e intuitiva.Il mondo per te non è fatto solo di logica e concretezza, ma di sensazioni e significati nascosti.