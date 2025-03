Anteprima24.it - Apollosa, grande successo per la X edizione dei “Truocioli” di Carnevale

Tempo di lettura: 3 minutiAnche per l’anno 2025 ha preso il via ilno giunto alla decima, organizzato dalla Confraternita del SS. Rosario insieme alle associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune di. Quest’anno sono state organizzate due date, il primo appuntamento, domenica 23 febbraio, ha visto la passerella dei “”, una manifestazione dedicata a tutti i bambini. Numerosa la partecipazione dei più piccoli insieme ai loro genitori e nonni, fin dal primo pomeriggio in Piazza Saponaro. Dopo la presentazione ufficiale e l’apertura della manifestazione, è partita una simpatica e colorata sfilata con ben 12 “”. Giunti a piazza Grasso tutti i partecipanti sono stati premiati con un attestato e a seguire tutti i presenti si sono scatenati nella tradizionale festa in maschera.