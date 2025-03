Biccy.it - Antonella Clerici su Gerry Scotti: “Ci rimasi male, non le mando a dire”

Leggi su Biccy.it

oggi, reduce dal successo della nuova edizione di The Voice Senior, si è collegata intta il programma è registrato, ndr con Mia Ceran a TvTalk dove ha potuto parlare proprio del suo show canterino. Ovviamente non ha potuto non affrontare il caso The Voice – Io Canto.“Quando feci Ti Lascio Una Canzone di là hanno realizzato Io Canto ed era identico, ci sono rimasta, ma purtroppo all’epoca non venne fatto nulla. Erano altri anni, c’erano altre dirigenze. Ora quando sono tornata con The Voice Senior e poi The Voice Kids e di là sono tornati con Io Canto Generation e Io Canto Senior ci sono un po’ rimasta. Però devo, a onor di verità, non ce l’ho assolutamente cone i format hanno delle differenze, noi abbiamo quelle iconiche sedie rosse. La frecciatina all’Ariston? Lo sai che io non lemai a”.