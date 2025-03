Anticipo Serie A Atalanta-Venezia 0-0

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.54 L'non sfrutta l'occasione per avvicinarsi alla vetta. Partita vivace con Lookman e Retegui che provano in tutti i modi a sbloccare il risultato.Lagunari bravi a difendere e partire in contropiede.Palo di Zappacosta (40') innescato da una funambolica azione di Lookman. Carnesecchi salva l'nel recupero a tu per tu con Zerbin.Nella ripresa gli orobici aumentano i giri.De Ketelaere 'tenero' nella conclusione.Carnesecchi ottimo sul tacco ravvicinato di Yeboha.Da corner palla d'oro per Lookman, che sciupa.