Anticipo a oggi summit Starmer-Zelensky

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.00 Il premier britannico Keirha parlato ieri sera con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e con il presidente ucraino Volodymyr, dopo l'aspro scontro verbale fra gli ultimi due ieri alla Casa Bianca. Come ha affermato un portavoce di Downing Street,"mantiene il suo incrollabile sostegno all'Ucraina e sta facendo la sua parte per trovare un percorso verso una pace duratura, basata sulla sovranità e sulla sicurezza per l'Ucraina". Anticipato al'incontroprevisto domani