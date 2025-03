Dilei.it - Anticipazioni Ora o mai più, gli ospiti e le sfide della finale dell’1 marzo

Fervono i preparativi per il grandi Ora o mai più, lo show di Rai1 condotto da Marco Liorni. Nella puntata, in onda come sempre alle 21.30 sulla rete ammiraglia, gli otto cantanti in gara si esibiranno sulle note dei loro nuovi inediti, che giocheranno un ruolo cruciale nella scelta del vincitore. I pronosticivigilia saranno rispettati o è lecito attendersi qualche sorpresa?Ora o mai più, leBattute conclusive per la terza edizione di Ora o mai più: ladello show musicale condotto da Marco Liorni andrà in onda in prima serata su Rai1 l’1. Come sempre, gli otto artisti in gara si esibiranno con i tutor che li hanno accompagnati sin dalla prima puntata:Valerio Scanu con Rita Pavone; Matteo Amantia con Alex Britti; Pago con Patty Pravo; Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti; Carlotta con Donatella Rettore; Loredana Errore con Marco Masini; Antonella Bucci con Raf; Anonimo Italiano con Riccardo Fogli.