Movieplayer.it - Anora: perché il film di Sean Baker è il favorito agli Oscar

Ritorna al cinema la strepitosa commedia premiata con la Palma d'Oro: analizziamo gli elementi che hanno resoil candidato da battere nella corsa all'come miglior. Nel pieno dell'awards season americana, mentre si susseguono gli eventi mediatici che precedono la cerimonia deglie gli studios stanno incentivando gli sforzi per fornire visibilità ai propri candidati, c'è una frase che campeggia sulle inserzioni (i cosiddetti for your consideration) realizzate dal distributore Neon per il suo concorrente di punta,: "Follow your heart". Certo, si tratta di uno slogan tutt'altro che originale, ma nella sua semplicità indica proprio il berso su cui conviene puntare maggiormente nelle campagne per gli: il cuore degli spettatori, e di riflesso anche il cuore dei giurati.