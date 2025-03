Ilfattoquotidiano.it - Annullato l’incontro del pornoattore Max Felicitas con gli studenti di Gallarate. Che gridano alla censura e lo invitato a un sit-in

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Previsto per lunedì 3 marzo all’Istituto professionale Ponti di(Varese),deglicon ilEduardo Barbares, in arte Max(foto), non si terrà. Lo ha deciso l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia in seguito alle polemiche innescate dalle proteste dell’associazione Pro Vita & Famiglia onlus. Ma glinon ci stanno. “Siamo statiti. E laappartiene al fascismo. La storia ci insegna che limitare il libero confronto di idee è il primo passo verso il controllo del pensiero. Noi non ci stiamo”, sono le parole di alcuni di loro, riportate da Varesenews. Secondo gli, “i temi trattati erano di carattere formativo e non legatisua carriera”. A sostenere la loro protesta anche lo stesso Barbares che, sempre lunedì, parteciperà al sit-in organizzato fuori dall’istituto, “aperto a chiunque voglia ascoltare gli argomenti di cui avrebbe parlato”, è stato comunicato.