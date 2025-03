Biccy.it - Anna Zhang e il metodo curioso usato per non far scoprire la sua vittoria a MasterChef

, pseudonimo di Yi Lan, è la 14esima vincitrice diItalia e proprio ieri, alla stampa, ha rivelato ilche ha deciso di attuare per evitare che qualcuno scoprisse anzitempo il suo trionfo nel cooking show di Sky che, come sappiamo, è registrato mesi prima. Praticamente si è chiusa in casa e non ha detto neanche ai parenti che aveva partecipato al talent show.“Il trucco è stare lontani da tutti. Mi sono rifugiata nella mia casa a Venezia, uscendo pochissimo. Con il mio compagno siamo andati a cena fuori al massimo tre volte. Ho evitato di incontrare persone vicine. Perfino al supermercato ti chiedono ‘Chi ha vinto?’ e devi trovare un modo per cambiare argomento. Neppure i miei parenti lo sapevano, non avevo detto nulla della mia partecipazione per evitare domande in merito“.