Quotidiano.net - Anna, vincitrice di Masterchef: "Mi sento italiana e parlo veneto. Ho scoperto la Cina ai fornelli"

di Marco Mangiarottichiude con un ottimo 6 per cento di share e unadiversa,Yi Lan Zhang, 21 anni, milanese cresciuta fra, e Venezia. Un viaggio daYi Lan, dall’integrazione all’armonia, una cuche è l’incontro fra Italia e, con uno spirituale ritorno alle origini. Come siete arrivati in Italia? "Come molti siamo originari dello Hangzhou, i miei genitori sono partiti per avere me, perché era ancora in vigore la legge del figlio unico, per il controllo delle nascite. Sono nata a ma poi ci siamo trasferiti a Rovigo, dove ho fatto l’istituto tecnico con indirizzo amministrazione, finanza e marketing. Ma già a scuola volevo fare la modella e ho deciso di studiare a all’Accademia del Lusso, ho lavorato nella moda, boutique e sales manager, modella per la pubblicità, per dieci anni".