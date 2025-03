Ilrestodelcarlino.it - Anna, Linda e Gaia. Faenza e il magico trio

Pioggia di medaglie per i nuotatori agonisti del Nuoto Subal Trofeo Motion di Forlì. BravissimeBolzon,Martelli eLoreti che complessivamente hanno portato a casa 9 vittorie.Bolzon (Juniores, 2009) ha primeggiato nei 100 e 200 stile libero, nei 50 rana e si è piazzata seconda nei 50 stile libero;Martelli (Ragazzi, 2012) ha preso l’oro nei 50 e 200 rana, nei 200 misti e il bronzo nei 100 rana;Loreti (Ragazzi, 2011) ha fatto il tris di successi nei 50, 100 e 200 rana; Penelope Sangiorgi (Cadetti, 2007) ha vinto nei 50 e 100 dorso, si è piazzata seconda nei 100 farfalla e terza nei 50 farfalla; per Benedetta Donati (Cadetti, 2008) è arrivato il doppio oro nei 100 e 200 stile libero, oltre all’argento nei 50 stile libero; stesso carnet per Giada Minelli (Cadetti, 2008) vincente nei 100 farfalla, nei 200 rana e seconda nei 100 rana; Angelica Donati (Cadetti, 2008) si è presa l’oro nei 100 rana, l’argento nei 200 rana e nei 50 rana, il bronzo nei 50 stile libero; Giulia Fiorentini (Juniores, 2009) ha battuto la concorrenza nei 100 misti.